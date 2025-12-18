Mersin'de "Kültürel Rönesans" söyleşisi gerçekleştirildi

Haberler

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Mersin'e Değer Katanlar tarafından düzenlenen 'Kültürel Rönesans' söyleşisinde ressam Ahmet Yeşil ve gazeteci/yazar Mirza Turgut, sanat ve toplum konularını ele aldı.

Mersin'e Değer Katanlar kurulunca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide ressam Ahmet Yeşil ile gazeteci ve yazar Mirza Turgut konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacıların çeşitli sunumlar yaptığı programda "Kültürel Rönesans" başlığı ile sanat ve toplum konuları ele alındı.

Söyleşinin sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA / Emre Baturay - Kültür Sanat
