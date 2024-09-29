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Mersin'de İlk Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde Şalvarlı Kadınlar Korosu Sahne Aldı

Mersin'de İlk Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde Şalvarlı Kadınlar Korosu Sahne Aldı
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Mersin'de düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde, 14 kadından oluşan şalvarlı kadınlar korosu, beğeniyle izlenen bir konser verdi. Koro, kadınların sosyal hayatta aktif olmalarını amaçlıyor.

Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde, "şalvarlı kadınlar korosu" konser verdi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda etkinlikleri süren festivalde, yaşları 30 ile 65 arasında değişen 14 kadınının yer aldığı koro sahne aldı.

Şalvarlarıyla dikkati çeken kadınlara, enstrümanda 4 erkek eşlik etti.

Konserde çeşitli şarkıları seslendiren koro, beğeniyle izlendi.

Koro şefi Emel Çelik (50), gazetecilere, "şalvarlı kadınlar korosu"nu 3 yıl önce kurduklarını söyledi.

Kadınların sosyal hayatta aktif olmasını amaçladıklarını belirten Çelik, "Köyümüzde kadınlarımızla 30 Ağustos'ta konser vermiştik. Çok güzel tepkiler aldık. Daha sonra Belediye Başkanımız, bizi Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne davet etti. İnşallah başka şehirlerden de istekler, davetler gelir. Oralarda sahne alır ve sesimizi duyururuz." diye konuştu.

Koro üyelerinden Hamiyet Devam (62) da çevrelerinden güzel dönüşler aldıklarını, şarkılar söylemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat

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