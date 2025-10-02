Mersin'de Fin Balinasının İskeleti İçin Kazı Çalışmasına Başlandı

Mersin'de 2021 yılında sahile vurduktan sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülen 14 metrelik Fin balinasının iskeletinin çıkarılması için kazı çalışmasına başlandı.

MEÜ tarafından Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla "Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor" projesi hazırlandı.

Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yaptığı proje kapsamında, balinanın 4 yıl önce gömüldüğü Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçede öğrencilerin katılımıyla kazı çalışması başlatıldı.

İskelet, 8 Ekim'e kadar sürmesi planlanan çalışma sonucunda topraktan çıkarılıp MEÜ Deniz Canlıları Müzesi bünyesinde sergilenecek.

"Amacımız balinayı bütün halinde çıkarabilmek"

Deniz Ayas, gazetecilere, bilimsel kazıya katılmak için kayıt yaptıran 415 öğrencinin ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Kazının ilk gününde balinanın alt ve üst çenesi ile kafatasına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ayas, "Kazının ikinci gününde göğüs bölgesiyle ilgili süreç başlayacak. Daha titiz bir çalışma yapacağız. Sonra da çalışma, karın ve kuyruk omurlarıyla devam edecek. Çalışmayla kemiklerin isimlerini, bu hayvanın yaşam koşullarını ve göç yollarını da öğreniyoruz." dedi.

Ayas, kazının ardından kemiklerin birleştirileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kemikleri bilimsel olarak numaralandırarak sıralayacağız, ardından da birleştirme aşamasına geçeceğiz. Çıkardığımız kumda iskelet parçaları olabileceği için ince ince araştırıyoruz. Bütün kazı bittiğinde elek sistemleri kurulacak, çıkan bütün malzeme tekrar elenecek. Küçük kemik parçaları varsa onlar da alınacak. Amacımız balinayı bütün halinde çıkarabilmek. O yüzden bilimsel çalışmalar daha uzun ve meşakkatli çalışmayı gerektiriyor. Bu iskeleti askıya alacağız ve MEÜ Deniz Canlıları Müzesi bahçesinde sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz ve biz çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizin çabası, bize enerji veriyor."

Bahçedeki toprak altında 8 deniz memelisinin daha olduğunu bildiren Ayas, ilerleyen süreçte diğer iskeletleri de çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Yenişehir ilçesinde 13 Mayıs 2021'de Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran 14 metrelik Fin balinası, nekropsi (hayvanların kadavralarının incelenmesi) işleminin ardından MEÜ Yenişehir Kampüsü'ndeki bahçeye gömülmüştü.