Mersin'de Çocuk Festivali Coşkuyla Başladı

Mersin'de Gülnar Belediyesince organize edilen "Çocuk Festivali" başladı.

Belediye Başkanı Fatih Önge, pazar alanında düzenlenen festivalin açılışında, çocukların mutlu olduğu ve eğlendiği bir ilçe hayali kurduklarını söyledi.

Çocuklar için rengarenk etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Önge, "Pazar yerimizde kurduğumuz oyun alanı ve festival sahnesiyle, çocuk kahkahalarının göğe yükseldiği, neşeyle dolu günler yaşayacağız." dedi.

Açılış programına Kaymakam İsmail Şanal da katıldı.

Festival, 30 Temmuz'da sona erecek.