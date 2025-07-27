Mersin'de Çocuk Festivali Coşkuyla Başladı

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Gülnar Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali, çocuklara yönelik rengarenk etkinliklerle başladı. Belediye Başkanı Fatih Önge, çocukların mutlu olduğu bir ilçe hayal ettiklerini ifade etti. Festival, 30 Temmuz'da sona erecek.

Mersin'de Gülnar Belediyesince organize edilen "Çocuk Festivali" başladı.

Belediye Başkanı Fatih Önge, pazar alanında düzenlenen festivalin açılışında, çocukların mutlu olduğu ve eğlendiği bir ilçe hayali kurduklarını söyledi.

Çocuklar için rengarenk etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Önge, "Pazar yerimizde kurduğumuz oyun alanı ve festival sahnesiyle, çocuk kahkahalarının göğe yükseldiği, neşeyle dolu günler yaşayacağız." dedi.

Açılış programına Kaymakam İsmail Şanal da katıldı.

Festival, 30 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Kültür Sanat
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