Menemen Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamalarında Seda Sayan Konseri

Menemen Belediyesi'nin cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği konserde Seda Sayan rüzgarı esti. Seda Sayan, söylediği şarkılarla Seyreklileri coşturdu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "3 bin 500 metrekare üzerine içinde düğün salonu, kütüphanesi ve kafeteryası gibi sosyal donatıları bulunan kültür ve gençlik merkezimizi Seyrek'e kazandırıyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen cumhuriyetin 100. yılı kuruluş etkinlikleri, Seyrek'te düzenlenen konserle devam etti. Konserde Menemenli sanatçı Oğuz Görceğiz, ünlü DJ Erdem Kınay ve başarılı sanatçı Seda Sayan sahne aldı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Konser alanında Seda Sayan'ın sahneye çıkışından önce ise duygulandıran anlar yaşandı. Denizli'de yaşayan ve Seda Sayan hayranı olan engelli Ayşenur Cirit, 20 sene önce programına çıkıp görüştüğü ve eski kasetlerini dahi sakladığı ünlü sanatçıyla yıllar sonra bir araya geldi. Başkan Aydın Pehlivan'ın da yer aldığı buluşmada Ayşenur Cirit, Seda Sayan ile eski fotoğrafını gösterip, sanatçıyı yeniden gördüğü için yaşadığı sevinci anlattı. Seda Sayan da Ayşenur Cirit'in tarifsiz sevgisini ve eski kasetlerini görünce mutluluk yaşadığını paylaştı. Cirit, Seda Sayan ile yıllar sonra bir arada olmasına vesile olduğu için konseri düzenleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a teşekkür etti. Cirit ve Sayan'ın kucaklaşması, duygusal anlar yaşattı.

Konser öncesi alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmet anlamında Menemen'imizin her köşesine eserler kazandırıyoruz. Ayrıca bu ayımızı da efsane sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Ama en çok sizlerin varlığı, sevgisi bizleri çok mutlu ediyor. Menemen'imizin her köşesine olduğu gibi Seyrek'te de yaptığımız yatırımlar devam ediyor" dedi.

"Tüm yollar yenileniyor"

Seyreklilere müjdeler veren Pehlivan, "Hizmet seferberliğimizde Seyrek'imiz için de en iyisini düşlüyor, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İZSU ve ilgili kurumlara gerekli izinleri verdik, altyapı çalışmaları biter bitmez tüm yollarımızı yeniliyoruz. Geçtiğimiz aylarda bin metrekare üzerine inşa ettiğimiz Seyrek pazar yerini siz kıymetli hemşehrilerimizin ve değerli esnafımızın kullanımına açtık. Pazar yerimizin Seyrek'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Parklarımızı güzelleştirirken, yeni nesil oyun gruplarımızı da evlatlarımızın kullanımına sunuyoruz. İlçe geneline kazandırdığımız 30 halı sahamızdan birini de çocuklarımızın kullanımına sunduk" diye konuştu.

Seyrek'e dev tesis müjdesi

Halı sahanın yanındaki alana Seyrek'e dev bir kültür ve gençlik merkezi kazandıracaklarını ifade eden Pehlivan, "Yaklaşık 3 bin 500 metrekare üzerine kurulacak Seyrek Kültür ve Gençlik Merkezimiz içinde neler mi var? İlk olarak bin 400 metrekare üzerine, siz kıymetli hemşehrilerimin düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerine ev sahipliği yapacak çok modern bir düğün salonu yapacağız. İkinci binamızda da evlatlarımızın vakitlerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için bir gençlik merkezi inşa edeceğiz. Bin 500 metrekare üzerine inşa edilecek tesiste, açık ve kapalı kafeterya, oyun odaları, toplantı ve atölye salonları gibi alanlar bulunacak. Üçüncü binamızı ise kütüphaneye ayırdık. Bireysel ve grup çalışma odaları, engelli bireylerimize de uygun teknoloji odaları, kafeteryası gibi çok maksatlı kullanılacak kütüphanemiz, 500 metrekare alana sahip olacak. Projeleri çizilen bu dev tesisimizi ihale aşamasına taşıyoruz. İnşallah kısa süre sonra da hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Sizlerden aldığımız güçle, ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü sizler her şeyin en iyisine layıksınız" dedi.

Oğuz Görceğiz ve Erdem Kınay'ın ardından sahneye çıkan fantezi ve arabesk müziğinin güçlü ismi Seda Sayan, hafızalara kazınmış birçok parçasıyla konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda eşi Filiz Pehlivan ile birlikte sahneye çıkan Pehlivan, bütün sanatçılara günün anısına hediye takdim etti. Pehlivan, ayrıca sahnede Seyrek'te belediye başkanlığı yapmış Bayram Düz ve Nurgül Uçar'a da teşekkür etti. - İZMİR