Haberler

Muğla'daki Öğrenciler Kore Savaşı'nda Şehit Düşen Türk Askerlerini Andı

Muğla'daki Öğrenciler Kore Savaşı'nda Şehit Düşen Türk Askerlerini Andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'daki Çağdaş Bilim Koleji öğrencileri, Güney Kore'nin Busan kentindeki Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı'nı ziyaret ederek 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerini andı. Ziyaret sırasında şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve mezarlarına çiçek bırakıldı. Okul yöneticisi Muharrem Özalp, bu tür ziyaretlerin öğrencilerin tarih bilincini güçlendirdiğini belirtti.

Muğla'daki Çağdaş Bilim Koleji öğrencileri, Güney Kore'nin Busan kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Anıtsal Mezarlığı'nı ziyaret ederek Türk şehitlerini andı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan heyet, 1950-1953 yıllarında gerçekleşen Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerin ebedi istirahatgahına ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında düzenlenen programda, Kore Savaşı sırasında dünya barışı için canlarını feda eden 721 şehit anısına saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler, mezarlıkta bulunan Türk şehitlerinin kabirlerine çiçek bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul yöneticisi Muharrem Özalp, ziyaretin öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmeyi amaçladığı belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu tür ziyaretlerle geçmişle bağ kurması, fedakarlık ve vatan sevgisi kavramlarını yerinde hissetmesi büyük önem taşıyor. Genç nesillere milli değerlerin aktarılması açısından bu deneyimin anlamlı bir katkı sunduğuna inanıyoruz."

Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, şehitlere minnet mesajları sunuldu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
