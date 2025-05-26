Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'nde Çifte Madalya Kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen "Uluslararası Gastro Bodrum Festivali"nde Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu çifte madalya elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları programı yapıldı.

Yarışmalarda, profesyoneller, lise ve üniversite öğrencilerinin farklı kategorilerde yemek yapmaları ilgiyle izlendi. Etkinlikte, içecek hazırlama, butik pasta ve kurabiye yarışması, mutfak sanatları sergisi de yer aldı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye girenlere ödülleri verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, dört kişilik öğrenci kadrosuyla katıldığı aşçılık yarışmasında bireysel kategoride Ayşegül Aytekin üçüncü olarak bronz madalya, ekip kategorisinde ise Harun Özdemir, Özer Öcal ve Ebru Aysel Gündağ Parladı ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

"Bu başarı Marmaris'in ortak gururudur"

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, bu başarının yalnızca öğrencilerin bireysel yeteneklerinin değil aynı zamanda eğitmenlerin rehberliğinin, yerel kurumların desteğinin ve Marmaris'in kolektif vizyonunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Yüksekokulun, uygulamalı eğitimi esas alan, sektörel iş birliklerine önem veren ve öğrencilerine ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini gösterebilme imkanı sunan bir vizyona sahip olduğunu anlatan Türk, "Gastro Bodrum 2025'te kazanılan çifte madalya, bu vizyonun somut bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır. Bu başarı Marmaris'in ortak gururudur." dedi.

Türk, katkılardan dolayı Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na, öğrencilere, danışman öğretim elemanlarına teşekkür ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.