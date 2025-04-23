İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Marmaris'te 23 Nisan Coşkusu Sokaklarda Kutlandı

Marmaris'te 23 Nisan Coşkusu Sokaklarda Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde bayrak ve posterlerle süslenen 23 Nisan Sokak'ta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aileler ve çocuklarla birlikte coşkuyla kutlandı. Eğlencelerin yer aldığı kutlamalara kırsal mahallelerden de katılım oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle imece usulü süslenen 23 Nisan Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileler çocuklarıyla birlikte kutladı.

71 yaşındaki Yazgan'ın girişimleriyle bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen kutlamalar, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz posterler, kumaşlar ve balonlarla süslü sokakta gerçekleştirildi.

Sokağın ortasına kurulan sahnede, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, şarkılara marşlara eşlik etti. Aileler de çocuklarının coşkusuna katılarak eğlenceye dahil oldu.

Sokak sakinlerince çocuklara yüz boyaması, yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Sokaktaki kutlamalara kırsal mahallelerden de çocukları aileleriyle birlikte geldi.

Motosiklet derneği üyeleri sokakta kortej geçişi yaptı.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirdikleri sokak süslemesi ve sokakta eğlenceli kutlamaya çocukların sahip çıkmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.