Haberler

Mardin Nusaybin'de vatandaşlar öğle namazında DSİ Barajı kıyısında saf tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Nusaybin'de vatandaşlar öğle namazında DSİ Barajı kıyısında saf tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DSİ Barajı çevresine piknik için gelen vatandaşlar, öğle namazı vakti baraj kıyısında bir araya gelerek cemaatle saf tuttu. Namazın ardından pikniklerine devam eden vatandaşların o anları cep telefonuyla görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DSİ Barajına piknik için gelen vatandaşlar, öğle namazı vaktinde bir araya gelerek birlikte saf tuttu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, baraj çevresinde piknik yaptı. Piknik yapan grup, öğle namazı vakti geldiğinde hep birlikte namaz kılmak için hazırlık yaptı. Baraj kıyısında yan yana saf tutan vatandaşlar, öğle namazını cemaatle eda etti. Namazın ardından vatandaşlar pikniklerine kaldıkları yerden devam etti.

Birlik ve dayanışma örneği sergileyen vatandaşların namaz kıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması

Aziz Yıldırım: Transferi için 1 ay uğraştık, Türkiye'yi istemedi
Mesrur Barzani: ABD'nin Irak'tan çekilmesi utanç verici

ABD'nin Türkiye'nin komşusundan çekilme kararı, Barzani'yi kızdırdı
Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

Kanserle mücadele eden usta oyuncuyu rol arkadaşı yalnız bırakmadı
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
Serenay Sarıkaya çocukluğuna döndü! Disneyland’da renkli anlar

Serenay çocukluğuna döndü! Disneyland’da doyasıya eğlendi
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak