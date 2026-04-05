Mardin'in çok dilli müzik kültürü Sanat Akademisi ile yaşatılıyor

Farklı dil ve dine mensup insanların bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Mardin'in çok dilli müzik kültürü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde yaşatılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisinde keman, piyano, bağlama, gitar, tef olmak üzere birçok farklı alanda açılan kurslar ile yılda yaklaşık 3 bin çocuk ve genç enstrüman çalmayı öğreniyor.

Çocuk ve gençlerin ücretsiz faydalandığı kursların yanı sıra akademide görevli eğitmen ve sanatçılar, unutulmaya yüz tutan şarkıları da seslendiriyor.

Farklı dil ve dine mensup müzisyenlerin yer aldığı ekibin oluşturduğu koro, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice şarkıları harmanlayıp kentin çok dilli müziğini yaşatıyor ve bu müziği geleceğe aktarıyor.

15 kişiden oluşan koro, özel günlerde veya çeşitli etkinliklerde konser veriyor.

"Bütün bu dillerin ortak noktası olan müzik"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doğan Ağalday, AA muhabirine, Mezopotamya'nın en kadim şehirlerinden biri olan Mardin'in çok kültürlülüğü ile bilindiğini söyledi.

Kentte geçmişten bu yana birçok medeniyete ve etnik yapıya sahip insanlar bir arada huzur içinde yaşadığını belirten Ağalday, bu zenginliğin müziğe de yansıdığını dile getirdi.

Her biri alanında uzman eğitmen ve sanatçılar ile bu zenginliği yaşatmayı ve geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Ağalday, şöyle konuştu:

"Mardin çok kültürlü çok dilli ve çok dinli bir şehir olmuştur. Geçmişten günümüze gelen kültürleri bölgemizde yaşayan insanlar yaşatma konusunda büyük bir uğraş veriyor. Mardin'de mahalli sanatçılar müziklerinde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice'yi kullanmış. Bütün bu dillerin ortak noktası olan müzik. Atölyelerimizde yerel eğitmenlerimizle bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Müzikte dil, din, renk farkı yoktur. Bütün dillerde aşk, sevgi ve hoşgörü aynıdır. Müziğin bu ortak noktasını yaşatmaya çalışıyoruz."

"Amacımız bu kültürü ve hoşgörüyü bütün dünyaya yaymak"

Koroda görevli Süryani Corc Görülmez ise yaklaşık 20 yıldır kentte müzikle uğraştığını, Sanat Akademisinde 12 yıldır müzik yaptığını söyledi.

Hoşgörü şehrinde farklı etnik yapıda insanların huzur içinde yaşadığını ifade eden Görülmez, "Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde müzik yapıyoruz. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Yüzyıllardır beraber huzur içinde yaşıyoruz. Bu müziğimize de yansıyor. Amacımız bu kültürü ve hoşgörüyü bütün dünyaya yaymak ve yaşatmak." ifadelerini kullandı.

Koroda görevli ve aynı zamanda keman eğitmeni Hüseyin Kervancıoğlu da uzun yıllardan beri kentte birçok dilde şarkıların söylendiğini kaydetti.

Sanat Akademisinde hem yöresel müziği hem de batı ve Türk müziğini yaşatmaya ve öğretmeye çalıştıklarını belirten Kervancıoğlu, "Mardin çok dilli ve dinli bir kent. Bu zenginlik müziğine de yansıyor. Sanat Akademisinde ekip olarak bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğe taşımak için çocuklarımıza ve gençlerimize de aktarıyoruz." diye konuştu.