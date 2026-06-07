Kültür Yolu'nda lezzet duraklarına ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da büyük ilgi gördü. Festival kapsamında belirlenen 34 Lezzet Noktası, binlerce ziyaretçiyi Manisa kebabı başta olmak üzere kentin yöresel tatlarıyla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kentin kültürel mirasının yanı sıra gastronomi değerlerini de ön plana çıkardı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında belirlenen 34 işletme, festival boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Festival süresince Manisa'yı ziyaret eden binlerce kişi, kentin yöresel lezzetlerini deneyimleme fırsatı bulurken, en çok ilgi gören ürünlerin başında Manisa kebabı yer aldı. Su muhallebisi, şambali ve mesir macunu da ziyaretçilerden yoğun talep gördü.

34 lezzet noktası Manisa mutfağını tanıttı

TGA tarafından hayata geçirilen proje kapsamında belirlenen 34 Lezzet Noktası, Manisa'nın köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu. Gastronominin kültürel deneyimin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirildiği proje sayesinde ziyaretçiler, Manisa'yı tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra mutfak mirasıyla da keşfetme imkanı yakaladı.

Gediz Ovası'nın bereketi ve şehzadeler şehri olma kimliğiyle şekillenen Manisa mutfağı; Manisa kebabı, mesir macunu, gerdan dolması, Manisa taban simidi, ekmek dolması, höşmerim ve Kula şekerli pidesi gibi yöresel ürünleriyle ilgi odağı oldu.

Akhisar'dan Alaşehir'e, Kula'dan Salihli'ye uzanan gastronomi rotasında kokoreç, paça, köfte, kapama, kaburga, odun köftesi ve çeşitli yöresel tatlar ziyaretçilerle buluştu. Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustalarının da yer aldığı seçki, Manisa mutfağının zenginliğini gözler önüne serdi.

Gastronomi etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi programlarında şef Murat Deniz Temel'in ev sahipliğinde şef Mevlüt Özkaya, şef Yaren Çapar ve beslenme uzmanı Hatice Nur Ege, Manisa'nın yerel mutfak kültürünü ziyaretçilere anlattı. Düzenlenen etkinliklerde kentin geleneksel yemekleri tanıtılırken, katılımcılar yöresel lezzetler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Tarihi Su Muhallebicisi Osman Usta'nın işletme ortağı Cihan Bozbay, festivalin Manisa'nın yerel lezzetlerinin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, özellikle su muhallebisi ve şambaliye Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Orhan Usta İşletmesi'nin sahibi Orhan Doğanay ise Manisa kebabı, Manisa kavurması, Manisa köftesi ve Manisa kokoreçinin festival süresince yoğun talep gördüğünü ifade ederek, organizasyonun kentin gastronomi değerlerinin tanıtımında önemli rol oynadığını kaydetti.

Taylan Restoran'ın dördüncü kuşak işletmecisi Onur Taylan da festivalin kent ekonomisine canlılık kazandırdığını belirterek, özellikle hafta sonlarında ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını dile getirdi.

Festival ekonomiye de katkı sağladı

Manisa Kültür Yolu Festivali, yalnızca kent merkezinde değil Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu başta olmak üzere birçok ilçede de ekonomik hareketlilik oluşturdu. Festival boyunca yeme içme işletmelerinde yaşanan yoğunluk, yerel esnafın iş hacmini artırırken Manisa'nın gastronomi rotasının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

Manisa kebabı, su muhallebisi, şambali, Manisa köftesi ve kente özgü diğer lezzetler, festival ziyaretçilerinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alırken, kentin köklü lezzet geleneği bir kez daha ön plana çıktı. Festivalle birlikte oluşan gastronomi hareketliliği, Manisa mutfağının hem turistik hem de ekonomik değerini gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı