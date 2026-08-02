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Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp

Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
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ENDONEZYA’nın Madura Adası açıklarında bir feribotta çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

ENDONEZYA'nın Madura Adası açıklarında bir feribotta çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Arama Kurtarma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Cava eyaletindeki Madura Adası'nın kuzeyinde, Cava Denizi'nde seyreden 'Mutiara Santosa 2' adlı gemide çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Feribotta 232 yolcu ve 39 mürettebat olmak üzere toplam 271 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 225 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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