Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünde sanatçılar konser verdi

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kapsamında Muş'un ??????? Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde sanatçılar konser verdi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sanatçı Hande Yener sahne alarak, şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesinde konuşan Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, birlik ve berberlik vurgusu yaptı.

Yıldız, "Malazgirt demek birlik beraberlik demek. Bizler 1071'de Malazgirt'te Sultan Alparslan ile Selçukluyuz. Bizler 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'la Osmanlıyız. Bizler Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacağız. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yiz." dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhunu yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi.

Konsere katılan vatandaşlar, Yener'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de sanatçılar Arslanbek Sultanbekov ve Yavuz Bingöl konser verdi.

Konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede kutlamaların coşkuyla devam ettiğini belirtti.

Daha sonra sanatçılar Arslanbek Sultanbekov ve Yavuz Bingöl şarkılarını seslendirdi.

İlçe sakinleri ve il dışından gelen misafirler konsere ilgi gösterdi.