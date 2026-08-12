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Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya Rüzgarı

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya Rüzgarı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde Serkan Kaya’yı ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde Serkan Kaya'yı ağırladı. 100.Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, sevilen eserlerini Malatyalı müzikseverlerle buluşturdu.

Serkan Kaya, konser boyunca "Mesele", "Sevemiyorum", "Kara Gözlüm" ve "Aşk Ne Demek" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Serkan Kaya, hareketli parçalarının yanı sıra duygu yüklü eserlerine de repertuvarında yer verdi. Sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla beğeni toplayan sanatçı, dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle alkış aldı.

100.Yıl Kent Parkı'nda gerçekleşen konserde farklı yaş gruplarından müzikseverler aynı sahnenin etrafında buluştu. Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler, önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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