Malabadi Köprüsü Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Malabadi Köprüsü bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Artuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi Malabadi Köprüsü, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Silvan ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu zengin geçmişin en önemli sembollerinden biri olan Malabadi Köprüsünü barındıran bir ilçe. 1147 yılında Artuklu hükümdarı Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından inşa edilen bu köprü, Silvan'ın tarihi ve kültürel mirasının en değerli parçalarından biri olarak günümüze kadar geliyor. Mimari estetiği ve asırlık hikayesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan bu eşsiz eser, bayram tatilini değerlendiren yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tarihi boyunca nice kervanlara, seyyahlara ve tüccarlara ev sahipliği yapan Malabadi Köprüsü, sadece bir mühendislik harikası olarak değil, aynı zamanda geçmişle günümüz arasında bir bağ kuran kültürel bir sembol olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, köprünün üstünden geçerken Dicle Nehri'nin serin esintisini hissediyor ve tarih içinde bir yolculuğa çıkıyor.

Son zamanlarda yürütülen çevre düzenleme çalışmaları sayesinde köprü çevresi yeni bir soluk kazandı. İnşa edilen yürüyüş yolları, seyir terasları ve çocuk oyun alanları, özellikle ailelerin ilgisini çekerken, bu tarihi yapının cazibesini artırdı. Ayrıca düzenlenen rehberli turlar, ziyaretçilere köprünün mimari sırlarını ve tarihi önemini daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Bayram süresince köprüde yoğunluk yaşanırken, bu durum hem yerel ekonomiye katkı sağladı hem de bölgenin turizm potansiyelini gözler önüne serdi. Malabadi Köprüsü, tarihin dokusunu hissetmek isteyen ziyaretçiler için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Dicle Nehri'nin üzerinde ihtişamla yükselen bu tarihi yapı, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Adnan Ateş; isimli vatandaş, 1147 yılında inşaatı biten Malabadi Köprüsünün, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sınırları içerisinde yer aldığını söyledi. Ateş, "Diyarbakır tarih kültür envanterine kayıtlı muhteşem bir yapı, arkamda da gördüğünüz gibi Malabadi yüzyıllardır bütün ihtişamıyla ayakta ve bölge insanı için bir mesire alanı görmekte. Her bayramda olduğu gibi, her dini ve milli bayramda olduğu gibi bu bayramda da Malabadi Köprüsü çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Bu ziyaretçiler yerli ve yabancı turistlerden oluşmaktaydı ve özellikle bölge insanları tarafından çok tercih edildi. Bu bayramda diğer bayramlara göre daha çok yoğun bir ilgi gördü, onu diğer bayramlar ve diğer günlerden ayıran özelliklerden bir tanesi de, özellikle son zamanlarda insanlar tarihi yapılara, tarihi eserlere çok ilgi gösteriyorlar. Silvan ilçe merkezi başta olmak üzere Malabadi Köprüsü bu bayramda da çok yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Tabi buradan çağrımız yerli ve yabancı turistlere Malabadi gibi muhteşem bir yapıyı görmelerini tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok muhteşem bir yapıdır, yıllardır bölgede süre gelen terör nedeniyle köprü çok fazla ilgi görmüyordu, ama şuan mevcut durum çok fazla uygun ve iyileştiği için köprüye gelmek isteyen insanlar, gezginler, yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir lokasyon durumundadır" dedi.

Şef Mehmet Kudat ise bayram ziyaretinde 500 bini aşkın turist akını olduğunu söyledi. Kudat, "Silvan ilçesinde bulunan kaleler, Malabadi'nin bu heybetli güzel bir duruşundan dolayı yoğun bir ilgi ve turist akışı var, biz bunları dünyaya tanıtmak için şuan uluslararası 16 ülkeden misafir davet edecek bir festival planlıyoruz. Burada sesimizi Türkiye'ye basına ve dünya basınına duyurmak istiyoruz. İstanbul'dan Diyarbakır Silvan'a geliş sebebimiz bu tarihi köprüyü ziyaret etmemiz ve bizim gibi binlerce yüz binlerce yerli yabancı turistlerin buraya geldiğine şahit oluyoruz. Tüm halkımızı ve yerli yabancı turistleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

(MTT-AKK-Y)