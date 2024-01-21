Macaristan ile Türkiye arasında dostluk antlaşmasının 100. yılı kutlanıyor

Macaristan ile Türkiye arasında 1923'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılı dolayısıyla "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri, İstanbul'da Pannon Filarmoni Orkestrası konseriyle başladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'ndaki konserin açılışında konuşan Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Peter Hoppal, "Kültür yılı bizlere karşılıklı olarak kültürlerimizi daha iyi tanıma ve dostluğumuzu daha fazla güçlendirme fırsatı tanıyacak." dedi.

Hoppal, 100. yıl vesilesiyle Macaristan'ın yıl boyunca Türkiye'de 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştireceğini ve Türkiye'nin kültür hazinesinin de eş zamanlı Macaristan'da tanıtılacağını söyledi.

Pannon Filarmoni Orkestrası, konserde dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltan Kodaly ve Bela Bartok'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un 5 No'lu Senfonisi'ni de icra etti.

"Türkiye'nin İnşasında Macarlar" sergisi de açıldı

Konser öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında mimariden müziğe, mühendislikten tarıma birçok alanda katkı sunan Macarları anlatan "Türkiye'nin İnşasında Macarlar" sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Macaristan Milli Müzesi Direktörü Judit Hammerstein, "Bu gece Türklerin gönlünü ve sevgisini kazanan, Türkiye'nin inşasında, eğitimde emek veren ve de öğrenmek için gelen Macarları anacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde öne çıkan Macarlardan örnekler veren Hammerstein, Avrupa'da mantalite bakımından Türklere en yakın milletin Macarlar olduğunu belirtti.

Macaristan Milli Müzesi ve Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, 4 Şubat'a kadar AKM'de ziyaret edilebilecek.