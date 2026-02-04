Antalya'da lösemiyi yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, lösemiyi yenerek 2,5 yıllık aranın ardından okuluna dönen 12 yaşındaki Tunç Körpe için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki Hilmi Toksoy İlk-Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Körpe, yaklaşık iki buçuk yıl süren zorlu lösemi mücadelesini kazanarak yeniden okul sıralarına döndü. Tunç'un bu özel günü nedeniyle, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte arkadaşlarının ellerindeki Türk bayraklarıyla oluşturdukları tünelden geçen Körpe'yi, tünel sonunda ellerinde balon bulunan öğretmenleri ve arkadaşları karşıladı. Dairenin içine alınan Körpe, arkadaşlarıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün güzel bir kavuşma yaşadıklarını söyledi.

Körpe'ye "hoş geldin" diyen Aydeniz, sağlıklı ve başarılı bir ömür diledi.

Tunç Körpe'nin babası Özcan Körpe de oğluna 2023'ün eylül ayında lösemi teşhisi konulduğunu ve zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Oğlunun sağlığına kavuştuğunu dile getiren Körpe, "Bugün oğlum yeniden okuluna başlıyor. Bu süreçte doktorlarımıza, okulumuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kolluk kuvvetlerimize çok teşekkür ederiz. Bugün güzel bir etkinlik oldu, balonları gökyüzüne saldık. Çok mutluyuz, bu mutluluğu anlatmak çok zor." dedi.

Tunç Körpe ve etkinliğe katılanlar duygusal anlar yaşadı.