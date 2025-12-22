Libya Ulusal Müzesi, 14 yılın ardından ziyaretçilerini yeniden tarihte yolculuğa çıkarıyor

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin düşmesinden bu yana 14 yıl kapalı kalan Libya Ulusal Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Trablus'un eski şehir bölgesindeki El-Hamra Sarayı'nın önemli bir bölümünü teşkil eden ve 4 kattan oluşan müzede 5 binin üzerinde tarihi eser sergileniyor.

Adeta tarih öncesi çağlardan bugüne kadar Libya tarihinde yolcuğa çıkaran ve 12 Aralık'ta açılan müzede, Roma dönemine ait çok sayıda heykel, Osmanlı dönemi eserleri ve İtalyan işgaline direnen "Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın gözlüğü, asası ve tüfeği gibi kişisel eşyaları ile Kral İdris Senusi'nin ofisi de yer alıyor.

Libya tarihinde yolculuk

Libya Tarihi Eserler İdaresi Müdürü Muhammed eş-Şekşuki, AA muhabirine, müzede tarih öncesi çağlardan kronolojik olarak bugüne kadar, Libya tarihinin tüm aşamalarını kapsayan eserlerin yer aldığını söyledi.

Libya'dan 1990'dan bu yana özellikle de 2011 Şubat Devriminin ardından çok sayıda tarihi eser kaçırıldığını aktaran Şekşuki, "Daha önce İtalya, Fransa ve Belçika'ya kaçırılan bazı eserler geri getirildi. Ulusal Birlik Hükümeti'nin çabalarıyla İngiltere, ABD, Avusturya, Fransa ve İsviçre'ye kaçırılan 21 eseri geri getirdik." bilgisini paylaştı.

Müzede Osmanlı dönemi, özellikle Karamanlı ailesinin hükmettiği dönemden eserlerin sergilendiğini belirten Şekşuki,"Mesela, İspanya Kralı tarafından Karamanlı Yusuf Paşa'ya hediye edilen taşınabilir taht ve bir kase, Karamanlı ailesini temsil eden elbiseler de sergileniyor." dedi.

"Çöl Aslanı" Ömer Muhtar'ın gözlüğü ve tüfeği

Müzeye İtalyan işgaline direnen mücahitlerin ailelerinden çok sayıda kişisel eşyanın da bağışlandığını söyleyen Şekşuki, "Bunların en önemlileri, mücahitlerin lideri Ömer Muhtar'ın gözlüğü, asası, tüfeği ve bazı yazışmaları gibi kişisel eşyalarıdır. Ayrıca mücahit Süleyman el-Baruni'nin önemli eşyaları, Ramazan Suveyhili ve Ahmed el-Şerif'e ait bir kılıç da bulunuyor." bilgisini aktardı.

Şekşuki, müzede İtalyanların işgal döneminde 14 mücahidi idam ettiği darağacının da sergilendiğini sözlerine ekledi.

Müzede Mısır Firavunlarından eski dönemlere ait mumyalar yer alıyor

Müzenin Müdürü Kemal Yusuf eş-Şitvi de müzede Mısır Firavunları döneminden daha önceki dönemlere ait mumyaların sergilendiğini ve bunların bilinen en eski mumyalar olduğunu söyledi.

Şitvi, ABD'ye kaçırılan Karamanlı Yusuf Paşa'ya ait bir aynanın son dönemde diplomatik çabalarla tekrar Libya'ya getirildiğini ve müzede sergilendiğini kaydetti.

Müzenin ziyaretçiler için sene sonuna kadar ücretsiz olduğunu aktaran Şitvi, yeni yıldan itibaren 10 yaş altı çocuklar için 5 dinar, büyükler için 10 dinar, yabancı ziyaretçiler için de 15 ila 20 dinar arası bir ücretin belirleneceğini bildirdi.

Libya'daki çeşitli etnik grupların geleneksel elbiseleri sergileniyor

Müzeyi ziyaret eden Trablus sakinlerinden Hanedi el-Kadı da müzenin son halinin "harika" olduğunu tüm ziyaretçilerin ilgisine hitap eden bölümler olduğunu söyledi.

Kadınların özellikle Libya'daki çeşitli etnik grupların elbiselerinin sergilendiği bölümlere daha çok ilgi gösterdiğini aktaran Kadı, "Müzenin tamamı harika, bir bölümü diğerinden aşağı değil. Ama bir kadın olarak, her zaman elbiseler ve geleneksel eşyaya ilgi duyuyoruz. ve tüm bunlar burada mevcut, Libya'nın tüm bölgelerini temsil eden elbise ve geleneksel eşyalar sergileniyor." ifadelerini kullandı.