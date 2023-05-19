Kuzey Makedonya'da 7. Statuafest Canlı Heykel Festivali Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iki gün sürecek 7. Statuafest Canlı Heykel Festivali başladı. Başkentteki Makedonya Meydanı'nda birçok sanatçının icra ettiği gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi. Tiyatro Prodüksiyonu 'Teatrosk' tarafından düzenlenen festivalin bu yılki amacının, hızlı yaşama sendromuna 'dur' demek olduğu ifade edildi. Festival Kültür Bakanlığı ile birkaç özel bağışçı tarafından destekleniyor.