Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kuzey Makedonya'da 7. Statuafest Canlı Heykel Festivali Başladı

Kuzey Makedonya'da 7. Statuafest Canlı Heykel Festivali Başladı

Kültür Sanat Haberleri

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iki gün sürecek 7. Statuafest Canlı Heykel Festivali başladı. Başkentteki Makedonya Meydanı'nda birçok sanatçının icra ettiği gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi. Tiyatro Prodüksiyonu 'Teatrosk' tarafından düzenlenen festivalin bu yılki amacının, hızlı yaşama sendromuna 'dur' demek olduğu ifade edildi. Festival Kültür Bakanlığı ile birkaç özel bağışçı tarafından destekleniyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iki gün sürecek 7. "Statuafest" Canlı Heykel Festivali başladı.

Başkentteki Makedonya Meydanı'nda birçok sanatçının icra ettiği gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tiyatro Prodüksiyonu "Teatrosk" tarafından düzenlenen festivalin bu yılki amacının, hızlı yaşama sendromuna "dur" demek olduğu ifade edildi.

Festival Kültür Bakanlığı ile birkaç özel bağışçı tarafından destekleniyor.

Kaynak: AA / Abdula Berisha - Kültür Sanat

Makedonya Üsküp Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title