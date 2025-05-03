Kuzey Makedonya'da "32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri" düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen törenle İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in yanı sıra Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri temsilcileri, Türkiye'den farklı kuruluş temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek şenliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Baharın gelişinin, Anadolu'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Orta Doğu ve Orta Asya'ya kadar birçok yerde coşkuyla kutlandığını hatırlatan Ulusoy, Kuzey Makedonya'da yaşayan etnik toplulukların da baharın gelişini kutladığını söyledi.

"Türkler, Kuzey Makedonya ve Balkanlar'daki yerli halklardandır"

Ulusoy, Kuzey Makedonya Türklerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da özel kılmaya devam ettiğini ifade ederek "Bölgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Türkler, Kuzey Makedonya ve Balkanlar'daki yerli halklardandır ve bu coğrafyanın zengin kültürünü inşa eden milletlerdendir. Kadim kültürümüze sahip çıkarak bu toprakların zenginliğine katkı sunmaktadırlar. Balkanlar'ın her bir unsurunu bünyesinde ihtiva eden Kuzey Makedonya; Türkler, Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Romanlar, Ulahlar ve diğer toplulukların barış içinde bir arada yaşama kültürüyle Balkanlara ve dünyaya örnek olmaktadır." ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de "Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığının ardından 1991 yılı itibariyle başlayan bu kutlamalar, kimliğimizin güç kazanması ve dayanışmamızın artması bakımından ciddi fayda sağlamaktadır. Son 20 yıldan itibaren kesintisiz destek verdiğimiz Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'ne bundan sonra da desteğimiz devam edecektir çünkü bu şenlikler varlık, birlik, dayanışma mecburiyetimizin somutlaştığı anlamlı bir faaliyet olarak devam etmelidir, devam edecektir." diye konuştu.

Çevik, TİKA'nın Balkanlar'daki kültürel mirasın korunması için faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

"Hıdrellez'in ortak bir şekilde kutlanmasından büyük mutluluk duyuyorum"

Belediye Başkanı Kostadinov, şenlikte yerel topluluğun kültürü, gelenekleri ve canlılığının öne çıktığını belirterek etkinliğin dost iki halkın yüzyıllardır süregelen geleneklerini bir araya getirdiğini ifade etti.

Bu organizasyonun uzun yıllar sürmesi dileğini paylaşan Kostadinov, "Türkler ve Makedonlar arasında Hıdrellez'in ortak bir şekilde kutlanmasından, UNESCO tarafından da uluslararası alanda tanınmış ve onaylanmış bu bayramın oluşturulmasına vesile olmasından büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Festival Başkanı Şenol Tahir ise yıllardır devam eden festival kültürüne destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Şenlikler, 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Türkiye ve Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı şenlikte, yağlı güreşler ilgiyle izlendi.

Şenliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket dağıtılan program kapsamında, köy okulunda kurulan sergi gezildi.

Kuzey Makedonya ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlıklarının himayelerinde dün başlayan TİKA ve Halkbank Üsküp'ün yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun desteklediği şenlik, 7 Mayıs'ta sona erecek.

Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın ortak girişimiyle 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.