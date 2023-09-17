Kütahya'da Genç Sanatçı Enes Acar Ustalık Ünvanı Aldı

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Enes Acar, 2. Uluslararası Çömlek Festivali'nde ustalık ünvanı aldı. Festivalde yapılan şed kuşanma törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı'ndan mezun olan genç sanatçı Enes Acar, 2. Uluslararası Çömlek Festivali'nde "şed kuşanma" töreniyle ustalık ünvanı aldı.

Festival alanındaki şed kuşanma törenine, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı. Dua okunmasının ardından Pehlivan, Enes Acar'a öğütlerde bulundu.

Seramik ve çini sanatçısı Mehmet Yıldırım da genç sanatçıya helallik vererek beline kuşak doladı.

Törenin sonunda Acar, Aydın Pehlivan ile ustası Mehmet Yıldırım'ın yanı sıra şahitlik eden ustaların da elini öptü.

Acar, "Ustalarıma, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hedefim, bu işi devam ettirmek, öğretmek, öğrenmek… Gelecek kuşaklara aktarmak." diye konuştu.

Usta sanatçı Mehmet Yıldırım ise festivalin Ahilik Haftası'na denk gelmesi nedeniyle organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Yıldırım, Acar'a başarılar diledi.