Kültür Yolu Festivali Talas'ta Sanatla Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri ayağının bir durağı da Talas'ta olacak.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin ilçeye kazandırdığı müzeler ve tarihi eserler, etkinliğe renk katacak.

6-14 Eylül tarihleri arasında çeşitli sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra kültürel değerler ile tarihi ve turistik mekanların da ziyaretçilere kapılarını açacağı festivalde, ilçede bulunan Su Medeniyetleri Galerisi, Klasik Sanatlar Akademisi ve Talas Sanat Galerisi de 4 ayrı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Su Medeniyetleri Galerisi'ni gezecek ziyaretçiler, 6-14 Eylül tarihlerinde 13.00-21.00 saatleri arasında sanatçı Neşe Koçak'ın "Şifaya Açılan Kapılar" isimli sergisini gezebilecek.

Talas Sanat Galerisi'ne çevrilen kilise de 9-10 Eylül tarihlerinde Kayseri Sandık Çeyizi Mirası Sergisi'ne sahne olacak.

Talas Sanat Galerisi'nin ev sahipliği yapacağı bir diğer etkinlik ise Kayseri El Sanatları Mirası Sergisi olacak. Tohumluk Vakfı tarafından hazırlanacak olan sergi 11-12 Eylül tarihlerinde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Ayrıca Talas Klasik Sanatlar Atölyesi'nde Geleneksel Sanatlar Derneği'nden ebru sanatçısı Sema Balkaya Öksüz, ebru atölyesi düzenleyecek.