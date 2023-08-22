Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nda yeni sezon hazırlıklarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nda (DT), yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi. Ersoy'u DT Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ne gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı. Karadağlı, Bakan Ersoy'a ekim ayında perdelerini açacak DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi. Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi. Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.