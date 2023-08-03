Kültür ve Turizm Bakanı Malatya'da Depremzedelerle Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde afet koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından depremzedelerle bir araya gelen Bakan Ersoy, sorun ve taleplerini dinledi.