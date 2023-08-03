Kültür ve Turizm Bakanı Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Doğanşehir ilçesinde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti ve depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, beraberindekilerle birlikte Doğanşehir ilçesinde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Ardından Doğanşehir Millet Bahçesi Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada kalan depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.