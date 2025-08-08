Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bartın Valisi'ni Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bartın Valisi'ni Ziyaret Etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan ile bir araya geldi ve şehirdeki kültür ve turizm projeleri hakkında bilgi aldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Bartın'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, Valilik önünde AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Ersoy şeref defterini imzaladıktan sonra kentte kültür ve turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra Filyos Antik Kenti Arkeoloji alanındaki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Zonguldak'ın Filyos beldesine geçti.

