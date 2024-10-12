Üye Girişi
Haberler

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, Kampseverleri Ağırladı

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, Kampseverleri Ağırladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Dernekleri üyelerine ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca katılımcılar, bölgelerin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Kula- Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı.

Manisa Kamp Karavan Derneği Kurucu Başkanı Hakan Işık, yaptığı açıklamada, jeoparkta bir araya gelmelerinin ülke turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, "Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bütün karavancı ve kampçı dostlarımızı bu doğal güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

İzmir Kamp Karavan Derneği Başkanı Erdal Altın, etkinliklerine yurt içi ve dışından katılım olduğunu ifade ederek, "Herkes çok keyif aldı. Bu etkinlik sayesinde Kula'nın doğal güzelliklerini görmüş olduk. Çok memnun kaldık, herkesi Kula'yı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Sorumlu Mühendisi Yiğit Karakuzu, bu hafta sonu 60 karavanın yanı sıra 10 çadır ve 150 katılımcıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gelenlere jeoparkı gezdirdiklerini kaydeden Karakuzu, "Akşamları çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Jeopark ziyaretçi merkezimizde her türlü kampçılık faaliyetini desteklemeye devam edeceğiz ve herkesi bu doğal güzellikleri görmeye jeoparkımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlenecek. Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Kültür Sanat

Kültür Sanat Etkinlikler Salihli Turizm Unesco manisa İzmir Yaşam Doğa Kula

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar

Korkunç olay: Göl kenarında elleri, ayakları, ağzı bağlı yarı baygın halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.