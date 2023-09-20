Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Ücretsiz Sanat Eğitimleri Başvuruları Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, sanatsal yeteneği olan çocuk, genç ve yetişkinler için hazırladığı ücretsiz sanat eğitimleriyle kentin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Toplam 29 ayrı branş için başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, sanatsal yeteneği olan çocuk, genç ve yetişkinler için hazırladığı ücretsiz sanat eğitimleriyle kentin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Toplam 29 ayrı branş için başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Akademik bilgiyi ve sanat birikimini herkes ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güzel Sanatlar Akademisi, bu yıl da güncel akademik sanat anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin yeteneklerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

7'den 70'e herkes için sanat hedefleniyor

4 ayrı kategoride gerçekleştirilen eğitimler kapsamında; dijital sanat atölyeleri, çocuk atölyeleri, güzel sanatlara hazırlık ve akademik sanat eğitimleri gerçekleştirilecek.

Çocuk atölyeleri ve dijital sanat atölyelerinde yaş aralığına uygun olarak; Resim, video kurgu, stop motion, temel grafik, temel animasyon, ebru, kaligrafi, resim eğitimi, video art, dijital illüstrasyon, çizgi roman, karakter tasarımı, karikatür, kısa film, dijital içerik üretimi, dijital medya, youtube, yazı sanatı ve tipografi branşlarında eğitimler verilecek.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecek akademik sanat eğitimleri kapsamında ise temel ve ileri seviye resim, temel sanat eğitimi, ebru, minyatür, tezhip, sanat tarihi, ince kağıt oymacılığı, kağıt konservasyonu, resim teknikleri, sanatta tasarım ve kurgu, klasik cilt ve fotoğraf branşlarında sanat eğitimleri düzenleniyor. Branşa göre 1, 2 veya 3 yıl sanat eğitim alan ve başarıyla tamamlayan öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi onaylı başarı belgesi verilecek.

Güzel sanatlar öğrencileri, sanat eğitimleriyle destekleniyor

Akademi, güzel sanatlara hazırlık kurslarıyla da liseden mezun olmuş üniversiteye hazırlanan gençleri güzel sanatlar fakültelerinin resim, grafik, animasyon, el sanatları gibi çeşitli bölümlerine yönelik sanat eğitimleri ile destekliyor. Başvurular, 25 Eylül'e kadar devam edecek

Eğitimlere kaydolmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından veya http://www.guzelsanatlarakademisi.ist/ adresinden istedikleri eğitime yönelik ön kayıt belgelerini doldurarak, başvurularını gerçekleştirebilirler. Akademi, yeni öğrencilerini 3-15 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği yetenek sınavlarıyla belirleyecek. Akademide dersler 17 Ekim 2023 Salı günü itibariyle başlayacak. - İSTANBUL