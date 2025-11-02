Küçükçekmece Belediyesi, 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonunu Attila İlhan'a İthaf Etti

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, 2025-2026 kültür ve sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve sanat sezonunu Attila İlhan'a ithaf eden belediye, yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Küçükçekmece Belediyesi, 2025-2026 kültür ve sanat sezonuna Attila İlhan adını verdi. Belediye, yıl boyunca çok sayıda kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Attila İlhan'ın fotoğrafları ve eserlerinden oluşan sergi gezildi.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde Oyuncular Salih Kalyon, Necmi Yapıcı, Ali Düşenkalkar ve Gazeteci Nebil Özgentürk tarafından söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Atilla İlhan'ın hayat hikayesi, şiir dinletisi ve belgesel izletildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Attila İlhan ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli bir sanatçı. Bu yıl ki kültür sanat sezonumuzu da ona atfediyoruz. Onun adını yaşatmak istiyoruz. Aynı zamanda 100'üncü yılı. Yeteri kadar ismi duyulamayan, anılamayan çok önemli sanatçılarımız var. Belki her yıl bir başkası adına böyle sanat galerileri açarak onları anmamız gerekiyor. 2019 yılında Küçükçekmece Belediye başkanlığına aday olduğumda seçim kampanyasını yürütürken Küçükçekmecelilere bir sözüm vardı. 'Dedim ki her şey olabilir ama bir yerde kültür, sanat, edebiyat, spor eksik kalmışsa o kent mutlaka eksiktir.' Biz de Küçükçekmece'yi kültürle, sanatla, edebiyatla, sporla buluşturmak ve burada yaşayan insanların da aradıkları her şeyi Küçükçekmece'de bulmaları için çalışacağız ve mücadele edeceğiz" dedi.