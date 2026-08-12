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Kosova Ulusal Balesi Bodrum Festivali'nde

Kosova Ulusal Balesi Bodrum Festivali'nde
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Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Kosova Ulusal Balesi, 'Boléro' ve 'Correr o Fado' eserleriyle sahne aldı. İki özgün yapım büyük beğeni toplarken, topluluk yarın tekrar performans sergileyecek. Festival 17 Ağustos'a kadar sürecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Kosova Ulusal Balesi "Boléro" ve "Correr o Fado" eserleriyle sahneye çıktı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Kosova Ulusal Balesi, klasik müzik ile çağdaş dansı bir araya getiren iki farklı yapımı izleyicilerin beğenisine sundu.

Gecenin ilk bölümünde, koreograf Mehmet Balkan'ın Maurice Ravel'in dünyaca ünlü eseri üzerine hazırladığı "Boléro" sahnelendi. Ritmik yapısı ve giderek yükselen dramatik kurgusuyla dikkati çeken eser, dansın temposunu adım adım artıran koreografisiyle sanatseverlerden ilgi gördü.

Programın ikinci bölümünde ise koreograf Daniel Cardoso'nun imzasını taşıyan "Correr o Fado" izleyiciyle buluştu. Portekiz'in köklü müzik geleneği Fado'dan ilham alan eserde, melankoli, aşk, özlem ve yaşamın değişken akışı çağdaş dansın diliyle yorumlandı.

Farklı kültürleri yansıtan iki özgün yapımı aynı gecede sahneleyen Kosova Ulusal Balesi, teknik başarısı, sahne disiplini ve güçlü yorumuyla festivalin dikkati çeken topluluklarından biri oldu.

Kosova Ulusal Balesi, "Boléro" ve "Correr o Fado" eserlerini yarın ikinci kez Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Festival, seçkin eserlerin yer aldığı programıyla 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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