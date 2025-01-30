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Kosova'da 'UNESCO Kültür Çalışmaları ve Somut Olmayan Kültürel Miras' Söyleşisi Düzenlendi

Kosova'da 'UNESCO Kültür Çalışmaları ve Somut Olmayan Kültürel Miras' Söyleşisi Düzenlendi
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Prizren'de düzenlenen söyleşide, Kosova'nın UNESCO'ya üyeliği ve bölgenin kültürel mirası ele alındı. Konuşmacılar arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Prof. Dr. Metin Ekici yer aldı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde "UNESCO Kültür Çalışmaları ve Balkanlar'da Somut Olmayan Kültürel Miras" konulu söyleşi düzenlendi.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen söyleşi, Prizren YEE'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Prof. Dr. Metin Ekici'nin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın UNESCO'ya üye olabilmesi konusunda destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kosova'nın UNESCO'ya üye olmasının, ülkeye birçok alanda getirilerinin olacağına işaret eden Oğuz, Prizren'in sahip olduğu kültürel mirası ile Türk edebiyatı ve şiiriyle, Balkanlar'daki görkemli şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

Söyleşide, Balkanlar'ın Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki eserleri ele alınırken, bölgenin kültürel miras zenginliğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Kültür Sanat
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