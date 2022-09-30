Konya haber! "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sona erdi Kültür Sanat Haberleri Konya habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin son gününde İran'dan Hesameddin Seraj sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin son gününde İran'dan Hesameddin Seraj sahne aldı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin son gününde Seraj, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. 22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren festivalde; Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, Hindistan'dan Dhruv Sangar ve Türkiye'den Cengiz Özkan konser verdi. Kültür Sanat Kaynak: AA / Abdullah Doğan Müzik Festivali Türkiye Konya Kültür Sanat Güncel Haberler

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