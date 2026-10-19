Kolezyum'daki Troya sergisi ağustos sonuna kadar 2 milyondan fazla ziyaretçi gördü

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nden çıkan eserler, İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı olan Kolezyum'daki 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri' sergisinde sergilendi. Sergide, Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya'dan kaçan Aeneas'ın İtalya'ya yolculuğu ve Roma'nın kurucularının Anadolulu olması konu edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel iş birliği projeleri kapsamında hazırlanan 'Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico' adıyla düzenlenen sergi 11 Haziran'da ziyarete açıldı. 18 Ekim'de ise sergi kapandı. Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üstlenilen sergide, Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya'dan kaçan Aeneas'ın İtalya'ya yolculuğu ve Roma'nın kurucularının Anadolulu olması konu edildi.

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda ivme kazanan süreli sergiler üzerinden Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası ölçekte tanıtma politikası kapsamında gerçekleştirildi. Tarihi ve arkeolojik mirasın diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişim aracı olarak değerlendirilmesini esas alan sergi, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir kültürel diplomasi girişimi olarak öne çıktı. Sergi, Troya Savaşı'ndan Homeros'un İlyada'sına, Aeneas'ın İtalya yolculuğundan Roma'nın kurucularının Anadolu kökenine uzanan ortak tarihi mirası dünyaya anlattı.

Serginin 18 Ekim'de kapanışı öncesi Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören, Troya Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Rehberler Odası (ÇARO) Başkanı Ercan Yavuz, TURSAB Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ile basın mensupları sergiyi gezdi. Kolezyum'dan Sorumlu Arkeolog ve Birim Yöneticisi Dr. Paola Quaranta ise heyete eşlik etti.

Türkiye'nin son yıllardaki en büyün tanıtım ataklarından birisinin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiğini belirten Troya Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Burada 5 bin yıllık Troya eserleriyle birlikte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Roma ile ilgili eser bu sergide sergilenmektedir. Bu ne için gerçekleşti. Bunun çok çok eskilere giden bir geçmişi var. Romalılar kendi atalarının Troya Savaşlarından sonra Anadolu'dan kaçan ve İtalya gelen Aeneas'a bağlamaktadırlar. ve Roma'da Aeneas'la ilgili hem Troya'da hem de Anadolu'nun çeşitli antik yerleşim yerlerinde çok sayıda şimdi içeride göreceğimiz eser bulunmaktadır. Bu eserler burada sergilenerek günümüz İtalyanlarının da geçmişlerini Roma'ya ve Troya'ya kadar uzattıklarını bize göstermektedir" dedi.

Dünyanın en büyük arkeolojik alanlarından biri olan Kolezyum'da 11 Haziran'dan itibaren Troya sergisinin ziyarete açıldığını ifade eden Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören ise, "Ağustos ayı sonlarına kadar Bakanımızın da açıkladığı üzere 2 milyonda fazla ziyaretçi gördü. Bu anlamda bizler için çok önemli bir sergi. Bence Kolezyum'a gelen ziyaretçiler için de çok güzel bir sürpriz. Çünkü her ne kadar buraya gelen ziyaretçi Roma tarihini görmek amacıyla gelse de, Roma'nın asıl kuruluş sebebini, asıl kuruluşunu burada öğrenecekler. 2026 yılı ziyaretçi sayılarına baktığımızda Troya müzesi özelinde oldukça iyi sayılar elde ediyoruz. Bence buradaki en büyük paylardan biri Troya'nın bu kadar popüler olması. Nitekim buradaki sergi de popülerliği açıklamakta" diye konuştu.

Kolezyum'dan sorumlu Arkeolog ve Birim Yöneticisi Dr. Paola Quaranta ise, "Burada Roma şehrinin kuruluşunda Troya'nın rolünü anlatan çok büyük ve başarılı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Bu sergi ile Roma'nın kuruluş miti vücut buluyor. Köklerini Troya'dan alan bu mitolojik anlatıya göre Troyalı Prens Aeneas, Troya Savaşı'nın ardından bugün Lazio olarak adlandırılan bu bölgeye gelir ve yeni bir şehir kurar. Onun soyundan gelen ikizler Romus ve Remulus ise Roma şehrini kurarlar. Biz de bu sergideki arkeolojik eserler ile bu büyük ve önemli mitolojik hikayeyi Kolezyumu ziyaret eden herkese tanıtmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı