Kocaeli Şehir Tiyatroları "Üç Jokerli Konken" oyununu Almanya'da sahneleyecek

Kocaeli Şehir Tiyatroları 'Üç Jokerli Konken' oyununu Almanya'da sahneleyecek
Güncelleme:
Kocaeli Şehir Tiyatroları, 4-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde 'Üç Jokerli Konken' oyununu sahneleyecek. Oyun, dostluk ve cesaret gibi temaları mizahi bir dille işliyor.

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının "Üç Jokerli Konken" oyunu, Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde izleyici karşısına çıkacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehir Tiyatroları, 4-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali'ne "Üç Jokerli Konken" oyunuyla katılacak.

Festival kapsamında 14 Aralık Pazar günü sahnelenecek oyun, dostluk, cesaret ve hayata tutunma gibi temaları mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.

Açıklamada, festivalin Türkiye ile Almanya arasında kültürel etkileşimi güçlendiren en önemli tiyatro etkinliklerinden biri olarak öne çıktığı, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının festival programında yer almasının, kurumun sanatsal vizyonunu, uluslararası temsil gücünü ve nitelikli üretimini bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Kültür Sanat
