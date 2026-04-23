Kırklareli'nde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırklareli genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

İl merkezi başta olmak üzere Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve diğer ilçelerde gerçekleştirilen programlar, Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar gün boyu devam etti.

Kırklareli'nde düzenlenen ana programda öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiirler ve çeşitli gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde aileler de çocukların sevincine ortak oldu. Törenlere katılan protokol üyeleri, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Programda temsili makam devirleri de gerçekleştirilirken, bazı çocuklar kısa süreliğine yönetici koltuklarına oturdu. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşüne katılan öğrenciler, bayram coşkusunu il genelinde zirveye taşıdı.

Kırklareli genelinde gerçekleştirilen 23 Nisan etkinlikleri, çocukların neşesi ve birlik beraberlik mesajlarıyla hafızalarda yer etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
