Kıraç, Yaşayan Miras Festivali'nde Konser Verdi

Kars'ta düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali"nin ikinci gününde şarkıcı Kıraç konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Valilik ve Belediye işbirliğinde Kars Kalesi Bedesten bölgesinde düzenlenen festival, bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kars Kalesi eteklerinde kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur'dan eserler yorumladı.

Dinleyiciler, zaman zaman şarkılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Kars'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kıraç, yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.