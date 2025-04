Kesişmeler - Intersections Sergisi Açıldı

Bireysel kimlik, kişisel hikayeler, kültürel miras, aidiyet, hafıza ve kimlik inşası temaları etrafında yapılandırılan 'Kesişmeler - Intersections' sergisi dün Vision Art Platform'da açıldı. 27 Temmuz'a kadar devam edecek sergi, karmaşık kavramı çağdaş sanatın merceğinden keşfetmeyi amaçlıyor. Aıda Mahmudova, Fatih Temiz, Semih Zeki, Payidar Şeyma Alışır, Lara Sayılgan, E S Kibele Yarman, Mert Acar, Rene Mayer, Sefa Çakır, Berna Dolmacı ve Soyhan Baltacı'nın eserlerinden oluşan sergi bireysel ve kolektif alanlar arasında bir diyalog yaratarak, çağdaş toplumda kimliklerin nasıl oluştuğu, müzakere edildiği ve temsil edildiğine dair bir anlayış geliştirmeyi hedefliyor.

ARAPOĞLU: FARKLI SANATÇILARI BİR ARADA GÖREBİLİYORUZ

Küratör Fırat Arapoğlu, "Vision Art Platform'la birçok sergiye imza attık. Bu sergi ise baharı karşılama döneminde ve sezonun son sergileri olma noktasında. Bu sefer 'Vision Art Platform sanatçılarıyla nasıl bir karmaya imza atabiliriz' diye düşündük. Daha sonra 'Kesişmeler' başlığını önerdim. Çünkü sanatçıların hem bireysel yaşamlarının hem sanat kariyerlerinin hem de hep beraber çalışmalarının bir arada nasıl kesişeceklerini düşündük. Bunun nasıl bir görsellik sunacağı konusunu birlikte düşündük. Bu sergi böyle bir sorudan ortaya çıktı. Farklı yaş gruplarından, cinsel kökenlerden, eğitimlerden ve malzeme kullanımından bir arada görebiliyorsunuz. Yani bir yanda soyut çalışan ressamlar buradayken, bir diğer yanda daha mimari formları kullanan ressamlar var. Örneğin Aıda Mahmudova ve Semih Zeki'de de gördüğümüz gibi. Daha rahatlatıcı ve mavi tonlarla birden karşımıza çıkan bir sanatçıdan, kuzeye doğru gittiğimizde daha kırmızının, parlak renklerin kullanıldığı işlere tanık oluyoruz. Tüm bunların hepsi ayrı duygulanımlar yaratıyor" diye konuştu.

'HER SANATÇININ BİREYSEL ÖYKÜSÜ VAR'

Serginin 10 sanatçının eserlerinden oluştuğunu belirten Arapoğlu, "Akademisyen sanatçımız Mert Acar'la başlayan yer, Semih Zeki, Rene Mayer ve Aıda Mahmudova ile devam ediyor. Onların çalışmalarından ayrı, Kibele Yarman çalışması var. Diğer sanatçıların işleriyle dolu bir sergi kurmaya çalıştık. Her sanatçının bireysel ayrı bir öyküsü var. Fakat toplum olarak da her birimizin bir araya getirdiği ayrı öyküleri var. Tüm bu öykülerin bir arada kesiştikleri nokta var. Bu yüzden 'Kesişmeler' başlığı koymuştuk. Heyecan, tutku, rahatlık, dinginlik, umutsuzluk, çaresizlik için bu duyguları bir arada yaşayabileceğimiz insana dair her duyguyu vermeye çalışacaktır. Grup sergilerini sezon içerisinde her zaman çok önemsiyorum. Bir galerinin mümkünse yılda iki tane grup sergisine mutlaka yer vermesi gerekli. Çünkü sanatçıların toplu işlerini bir arada görmek, daha farklı işlere tanık olabilmek çok önemli" dedi.

SAYILGAN: DOĞA VE İNSANSIZ İŞLER YAPMAYI SEVİYORUM

Sanatçı Lara Sayılgan eş zamanlı olarak moda sektöründe olduğunu belirterek "Ben moda fotoğrafçısıyım. Vision Art Platform ile 3 senedir çalışıyoruz. Ben daha çok doğa ve insansız işler yapmayı seviyorum. Diğer tarafta sürekli insanlarla ve modellerle olduğum için bu tarafta daha doğayı ortaya çıkaran, oradaki hikayeleri, yaşanmışlıkları seviyorum. Hiçbir iz olmasa bile bir kayanın inanılmaz bir duruşunu sorguluyorum. Ama daha çok hikayelerin peşindeyim diyebiliriz. Onu 3 sene önce çekmiştim. Bu diğerlerini de geçen sene Mardin'de çektim. Birisi saman tepeleri. Orada inanılmaz samanlıklar var. Ben fotoğraf çekmek için bulabildiğim vakitlerde mümkün olduğu kadar seyahat ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEMİZ: İNSANLIĞIN ÖZÜ, İNSANLIĞA BİR ARAYA GETİREN FORMLAR DA TOPLUMSAL İLİŞKİLERDİR

Sanatçı Fatih Temiz de, "İsimsiz 'Untitled 2025' küreselleşme üzerinde çalışıyorum. Küreselleşme dediğimiz şey kültürel, siyasal, ekonomik alanların bir ağ oluşturması, toplumların da bundan etkilenmesidir. İmgeler de bu sürece hizmet eden şeylerdir. Sahneler de toplumsallaşmış imgelerdir. İnsanlığın özü, insanlığa bir araya getiren formlar da toplumsal ilişkilerdir. O yüzden de bu sahneyi seçtim ve bu sahneyi yeniden yorumlayıp değerlendirmeye açtım" dedi.

Kibele Yarman da "Geçen yıl metin yazdım. Bu metinin içerisindeki ilk parça hazeran bitkisi. Bu zehirli bir bitki. Bunun yanına yaklaştığımda nasıl dönüştüğümle ve kimliğimin nasıl bundan etkilendiğiyle ilgi bir parça. Bu imgeler oradan bir alıntı. Bu 2 metrelik tekstil üzerine nakışla işlendi. Bu sergide olmaktan çok mutluyum. Serginin iyi bir seçki olduğunu düşünüyorum" dedi.