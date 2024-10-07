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Kedrai Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde, arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Dr. Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığındaki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilmekte olup, antik kentteki tarihi ve arkeolojik kimlik yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çamlı Mahallesi'nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle antik kentte, 15 Ağustos'tan bu yana kazı, çevre düzenleme, koruma ve konservasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi tarafından desteklenen kazılar kapsamına alınan Kedrai Antik Kenti'ndeki çalışmalara bu yıl Marmaris Ticaret Odası (MTO) yönetimi de destek oldu.

Sedir Adası'na giderek antik kenti gezen MTO heyeti, Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız, kentin tarihi ve arkeolojik kimliğinin yavaş yavaş ortaya çıkarıldığını söyledi.

Merhum Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında 20 yıl önce kentte yüzey araştırmalarıyla başlayan sürecin son 4 yılda kazı çalışmalarıyla daha da derinleştiğini aktaran Yıldız, kazılarda elde edilen verilerle kentin milattan önce bin yılına dek uzanan bir tarihe sahip olduğunu kaydetti.

Kedrai Antik Kenti'nin korunaklı limanları, denize erişimli konumu ve güçlü surlarıyla daima önemli bir merkez olduğunu ifade eden Yıldız, "Kısıtlı bir yerleşim alanına sahip ada üzerinde boyutları ile anıtsal sayılabilecek tiyatronun, Hellenistik dönemde ekonomik ve siyasi gücü ile kentin ulaştığı refah düzeyini yansıttığını görüyoruz. Ada sadece plaj algısından uzaklaşarak kültürel ve doğal miras alanı olarak da bilinmeli, korunarak sürdürülebilir tarih ve kültür adası olarak da algılanmalı." dedi.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan da turizmde marka bir lokasyon haline gelen Sedir Adası'ndaki kazı çalışmalarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat

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