Kdz. Ereğli Belediyesi 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ne Hazır

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festival öncesinde görevli personelle toplantı yaparak festivalin başarılı geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Festivalin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Posbıyık, kentlerinin ismini sevgi, barış ve dostluk duygularını tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, '23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali' öncesinde görevli personelle toplantı yaptı. Başkan Posbıyık, bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gördüklerini belirterek, "Belediye olarak biz hazırız. Türkiye'nin ödüllü en büyük festivalini yine en iyi şekilde yapıp, kentimizin ismini; sevgi, barış, dostluk duygularımızı tüm dünyaya haykıracağız" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 6-9 Temmuz günlerinde yapılacak 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Başkan Posbıyık, festivalde görev yapacak ekiple toplantı yaparak çalışmaları koordine etti. Belediye yemekhanesinde düzenlenen toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, hazırlıklar konusunda bilgi verdi. Görevli personele iş bölümü anlatılarak gerekli planlamalar yapıldı.

Başkan Posbıyık, festivalin başarıya ulaşmasında görevli personelin büyük katkısı bulunduğunu dile getirerek, "Sizlere teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli Belediyesi çalışanları artık bu konuda uzmanlaştı. Başarılı bir festivalin ardında, gece temizlikçisinden en üst kademeye kadar görevli ekiplerin büyük katkısı var. Bu yıl da başarılı bir festival geçirmek için tüm hazırlıklarımız tamam, geri sayım başladı, sizlere güveniyorum" diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından festivale yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Posbıyık, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ödüllü en büyük festivalini yine en iyi şekilde yapıp, kentimizin ismini; sevgi, barış, dostluk duygularımızı tüm dünyaya haykıracağız. Ereğli halkı festivalini sahiplendi, her türlü desteği veriyor. Maddi manevi hiçbir sıkıntımız yok. Dünyanın birçok ülkesinden festival için Ereğli'ye gelenler var. Çok sayıda telefon alıyorum. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yaşadığımız onca sıkıntılı bir dönemin ardından halkımıza 4 gün kafasını rahatlatacağı, mutlu olacağı bir dönem geçirtmek istiyoruz. Bunun için biz hazırız, sizleri bekliyoruz."