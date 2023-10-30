Haberler ›› Kültür Sanat ›› KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Şehirler Arası Karma Sergi Açıldı

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Şehirler Arası Karma Sergi Açıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen '100+ Şehirler Arası Karma Sergi'ye ev sahipliği yapıyor. Sergide, 450 sanatçıya ait çeşitli sanat eserleri sergileniyor.