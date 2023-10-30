KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Şehirler Arası Karma Sergi Açıldı
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen '100+ Şehirler Arası Karma Sergi'ye ev sahipliği yapıyor. Sergide, 450 sanatçıya ait çeşitli sanat eserleri sergileniyor.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, 10 ilde eş zamanlı açılan "100+ Şehirler Arası Karma Sergi"ye ev sahipliği yaptı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde ve Prof. Ruhi Konak küratörlüğünde hazırlanan sergide, 450 sanatçıya ait resim, heykel, minyatür, tezhip, grafik, ebru, tekstil, dokuma, kat-ı, fotoğraf, çini, seramik, cam, baskı resim ve hat alanlarında eserler bulunuyor.
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.