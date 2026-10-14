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KBÜ'lü öğrencilerin Zonguldakspor'u anlatan Kara Sevda belgeseli TRT'de birinci oldu

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KBÜ'lü öğrencilerin Zonguldakspor'u anlatan Kara Sevda belgeseli TRT'de birinci oldu
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KBÜ öğrencilerinin hazırladığı Kara Sevda belgeseli, TRT'nin 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde birinci oldu. Zonguldakspor'un İşçi Milli Takımı olarak anıldığı dönemi anlatan yapım, ödülünü törende aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda" adlı belgesel, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda birinci oldu.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda" belgeseli, TRT'nin 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, KBÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Mustafa Kağan İslamoğlu, Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve İsmet Mirza Aydın'ın hazırladığı belgesel, Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanan törende ödül alan belgesel, Zonguldak'ın kömür madenciliğinin yanı sıra futbol alanında da öne çıktığı dönemi konu alıyor. Maden işçilerinin emeği ve dayanışmasıyla sahalarda mücadele eden, halk arasında "İşçi Milli Takımı" olarak anılan Zonguldakspor'un hikayesini anlatan yapım, kentin futbol geçmişini izleyiciyle buluşturuyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin yarışmadaki başarısı, finale kalan diğer öğrenci projeleriyle de devam etti. Öğrencilerin hazırladığı "Doğal Limit" adlı yapım Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde, "Son Mektup" ise Kısa Film kategorisinde finalist oldu.

Ödül törenine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT ve medya yöneticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yarışmaya gösterilen ilgiyi değerlendirdi. Sobacı, bu yıl 15 kategoride 141 üniversiteden 2 bin 81 öğrencinin 2 bin 45 eserle başvurduğunu belirterek, ön değerlendirmenin ardından 41 üniversiteden 167 yarışmacının hazırladığı 133 eserin finale kaldığını bildirdi.

Seçici kurulun finalist eserleri değerlendirdiğini aktaran Sobacı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yarışmaya özel bir kategori eklendiğini, bu adımı milli hafızayı koruma sorumluluğunun bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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