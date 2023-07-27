Kazım Baykal ölümünün 30 yılında unutuldu

BURSA Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği kurucusu Kazım Baykal, ölümünün 30. yılında unutuldu.

Bursa'daki tarihi eserlerin yok olmaması için büyük gayret sarf eden tarihçi ve Bursa Erkek Lisesi'nin emektar öğretmenlerinden Kazım Baykal, ölümünün 30. yıl dönümünde unutuldu. Her yıl 27 Temmuz'da Emirsultan'daki kabri başında sevenleri tarafından anılan Kazım Baykal'ın kabrini bu yıl tek bir kişi ziyarete geldi. Mezarlığa geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu üyesi Ali Turan, atılan çöpleri elleriyle temizledi. Turan, "Mezarın başına çöp poşeti konulması gerçekten de üzücü bir durum. Böyle bir hareket olmaması gerek. Bursa'ya çok önemli etkileri ve faydaları olan Kazım Baykal'ın 30. yılını anmak için geldim. Günümüzde nice Kazım Baykal hocalara ihtiyaç varken, Kazım Baykal hocamızın unutulmasına sebep olan gerçeklere çok üzülüyoruz. Her sene burada dualarımızı ederdik ailesi ve dostları olurdu. Maalesef bugün hiç kimseyi göremedik" dedi.

1905 yılında Bursa'da doğan Kazım Baykal, ilk ve orta tahsilini Bursa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü, İlahiyat Fakültesi Yüksek Öğrenim Okulunu bitirdi. Daha sonra Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde milli eğitim müdürlüğü de dahil olmak üzere felsefe öğretmenliği yaptı. 1933'te yılında Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı sırada Atatürk ile tanışma onurunu kazandı ve bunu sıkça dile getirirdi. Tren garında öğrencileri ile nasıl beklediklerini anlatırdı. 1936'da görev yaptığı Diyarbakır'da Diyarbakır ile ilgili araştırmalar yaparken kendini farklı bir alemin içinde buldu. Bu alem eski eser onarımı ve bu konudaki bilgi açığıydı. 1945'te Bursa Erkek Lisesine geldi. 1946 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nu kurdu.