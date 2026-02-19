Haberler

Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi

Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de yapılan çalışmalar sonucunda dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu ve Kayseri yufkası, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne alındı. İl Kültür ve Turizm Müdürü, bu adımın şehrin kültürel mirasını güçlendireceğini belirtti.

Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tespit Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu ve Kayseri yufkası, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterlerin temelini illerdeki kültürel miras unsurlarının oluşturduğunu belirtti.

İllerde envanter çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinesinde yürütüldüğünü dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda il müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle uzmanlardan oluşan İl Tespit Kurulu, yıl içinde gerçekleştirdiği araştırmalar, çalışmalar ve öneriler kapsamında belirlenen ilimize ait kültürel miras unsurlarını yılda iki kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne iletir ve onaylanan unsurlar ulusal envantere eklenir. Bu kapsamda Ağırnas dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu, ilimiz ve ilçelerimizde yaygın olarak yapılan Kayseri yufkası, Bakanlığımız Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine 2026 yılı itibarıyla kaydedilmiş olup bunlarla birlikte envanterdeki unsur sayımız 44 olmuştur. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret