Kayseri'de Öğrenciler Yaz Tatilinde Teknoloji Üretiyor

Kayseri'de yaz tatilinde öğrenciler, Talas Belediyesince açılan İnovasyon Merkezi'nde ekrandan uzaklaşarak teknoloji üretimiyle buluşuyor.

Çocukları teknolojinin yararlı yanıyla buluşturmayı amaçlayan Talas Belediyesi, 850 metrekarelik bir binanın üst katında dijital oyunların tasarlandığı Espor Arena'yı hayata geçirirken, alt katında ise robotik kodlama, Arduino, 3D baskı ve modelleme gibi alanlarda kurs veren İnovasyon Merkezi'ni hizmete açtı.

Merkezde eğitim alan çocuklar, TEKNOFEST KKTC'de "Damlalardan Enerji, Geleceğe Kazanç Projesi" ile "Sosyal İnovasyon" alanında birincilik kazandı.

Okul döneminde eğitim veren merkezde, yaz tatilinde de ekrandan uzak kalmaları ve teknoloji üretmeleri için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kursları açıldı.

Robotların yazılımını merak eden, robot tasarlamak isteyen, kodlamaya meraklı olan küçük mucitler, kurslarda bir araya gelerek hem fikirlerini hayata geçiriyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Yaz kurslarına 900 öğrenci devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, günümüz gençlerinin merak konularının, ihtiyaçlarının ve hedeflerinin farklı olduğunu söyledi.

Bu ihtiyaçların fiziki ortamlarda, modern, teknolojik alanlarda karşılanmasının belediyelerin de görevi olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Amacımız çocuklarımızı öncelikle dünya çocuklarıyla aynı seviyede imkanlara kavuşturmak, bunun için de zekalarını ortaya koyacakları teknolojik ortamlar hazırlamak. 2025 yılında gençlerimiz bu merkezde hazırlanarak TEKNOFEST'te 600 bin civarındaki proje içerisinden ilkokullarda birinci, ortaokullarda 10'uncu, liselerde 17'nci oldular. Burası çok anlamlı bir merkez oldu. Çocuklarımızın önüne bu imkanları sermezsek hem onların yeteneklerini kaybetmiş oluyoruz hem de zararlı alışkanlıklar kazanabilecekleri ortamlarla baş başa bırakıyoruz. Bu yıl yaz kurslarımızda 900 öğrenci robotik kodlama, Arduino, 3D modelleme ve tasarım kurslarına devam ediyor. Bizim çocuklarımıza teknolojik imkanlar sunulduğunda kendilerini ispat ediyor."

Çocuklar robot tasarlıyor, yazılım öğreniyor

Merkeze gelen 6. sınıf öğrencisi Melis Yılmaz da kodlamaya meraklı olduğunu ve robot tasarladığını anlattı.

Bu imkanın sunulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "İlgim vardı, videolar izliyordum ama evde yapamıyordum, imkanım yoktu. Burada her türlü imkan sağlandığı için yapabiliyorum." dedi.

12 yaşındaki Faruk Emin Göksu da uzun süredir merkezdeki eğitimlere katıldığını, robotların yazılımlarını, içlerindeki parçaları ve aynı zamanda bu robotların kartlarının nasıl çalıştığı ile 3D baskılarını öğrendiğini kaydetti.

Robotik kodlama ve Arduino'ya ilgisi olduğunu belirten Göksu, ilerde elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istediğini ifade etti.