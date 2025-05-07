Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Kayseri Anaokulu Öğrencilerinin Atık Malzemelerle Tasarladığı Kostümler Defilede Sergilendi

Kayseri Anaokulu Öğrencilerinin Atık Malzemelerle Tasarladığı Kostümler Defilede Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Nermin Eminoğlu Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri bir defilede sergiledi. Defilede yapay zeka ile oluşturulan çevre konulu müzikler de seslendirildi.

Kayseri'de anaokulu öğrencilerinin çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümler, defilede sergiledi.

Nermin Eminoğlu Anaokulunda görevli Elif Arkalı'nın AB onaylı "eTwinning Projesi" kapsamındaki defile, okulun bahçesinde düzenlendi.

Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.

Elif Arkalı, çöpe atılmak üzere ayrılan atıkları, velilerin de desteğiyle kostümlere dönüştürdüklerini, böylece çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Arkalı, defilede seslendirilen çevre konulu müzikleri de yapay zekayla oluşturduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title