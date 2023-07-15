Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen kuzu kırkma festivalinde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Festival, Kato Dağı eteklerinde gerçekleşti ve büyük ilgi gördü. Şırnak valisi Osman Bilgin, festivalin önemine değinerek bölgenin huzurun başkenti olduğunu belirtti. Haluk Levent ise festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl düzenlenen kuzu kırkma festivalinde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Kato Dağı eteklerinde yapılan festivale ilgi büyük oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl düzenlenen kuzu kırkma festivali gece geç saatlere kadar sürdü. Ünlü sanatçı haluk Levent'in yanı sıra Rojin, Tıvorlu İsmail ve bir çok yerel sanatçı sahne aldı. Burada konuşan Şırnak valisi Osman Bilgin Beytüşşebap artık huzurun başkenti ifadelerini kullandı. Bilgin şu ifadeleri kullandı.' Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu söyledi.

Bölgenin ülke ve Kürt halkı için önemli bir konumda olduğunu belirten Bilgin, "Bu dağlar yaklaşık 40 yıldır halkımızın yararlanmaması için her türlü fitne fesat ve hainlik kullanılarak halkımızın bu dağların nimetlerinden yararlanması engellenmeye çalışıldı. Bugün Kato, Faraşin, Beytüşşebap Kürt halkının ve burada yaşayan tüm hemşerimizin en güzel şekilde gece gündüz yararlanması için en üst düzeyde devletimizin görevlileri tarafından her türlü imkan sağlanıyor." dedi.

Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı, "Festivalde olmak oldukça beni mutlu etti. Beytüşşebap'ta güzel bir konser vereceğiz inşallah. Güzel bir katılım var." Festivale, 23 Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Uludere Kaymakamı Beytüşşebap Kaymakam Vekili Mehmet Rıdvan Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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