Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak.

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşecek Kaş Caz Festivali'nde uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimler sahne alacak. Fesvital ile ilgili yapılan açıklamada, "2022 Festival konuklarımız sadece Türkiye'den değil. Farklı coğrafyaların rengini de sizlerle buluşturuyor olacağız" denildi.

Öte yandan festival programının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.