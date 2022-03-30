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Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak.

Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşecek Kaş Caz Festivali'nde uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimler sahne alacak. Fesvital ile ilgili yapılan açıklamada, "2022 Festival konuklarımız sadece Türkiye'den değil. Farklı coğrafyaların rengini de sizlerle buluşturuyor olacağız" denildi.

Ayrıca, "Kaş Caz Festivali'nin bu yılki önceliklerinden biri de kapsayıcılık ve çeşitlilik. BM'nin 'Hiç kimseyi geride bırakmamak' yaklaşımı ile festivalimizin her aşamasının herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayarak eşitlikçi bir festival organizasyonu örneği sunuluyor olacak" ifadeleri yer aldı.

Akdeniz çanağına çok yakışan caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da cazseverleri büyüleyecek.

Öte yandan festival programının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.


- İstanbul
Kaş Caz Festivali, Akdeniz'de müzikseverlerle buluşacak

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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