Karşıyaka Belediyesi, Bir Baba Hindi Heykelini Yeniden Eski Yerine Koydu

Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının son dokunuşu, 'Bir Baba Hindi' heykeli oldu. Heykel, Karşıyaka Çarşı girişine yeniden yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında altyapı ve üstyapı yenilemeleri yapıldı, modern dokunuşlar eklendi. Heykel, Karşıyaka'nın sembol isimlerinden biri olan Mustafa Baykara'yı temsil ediyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Çarşı'da gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının son dokunuşu, 'Bir Baba Hindi' heykeli oldu. Altyapı ve üstyapı yenilemelerinin tamamlanmasının ardından, heykel yeniden eski yerine konuldu.

Karşıyaka Belediyesi, kent kültürüne katkı sunan ve kentle özdeşleşen isimleri kamusal alanlarda sokak, cadde, park ve meydanlarla, heykel ve rölyeflerle ölümsüzleştiriyor; kent hafızasını nesilden nesile aktarıyor. Bu heykellerin en çok sevilenleri arasında yer alan ve belki de en ünlüsü Bir Baba Hindi, ait olduğu yere geri getirildi.

ŞANTİYEDE KORUNDU

Karşıyaka'da doğup büyüyen ve yaşamını Karşıyaka Spor Kulübü'ne adayan Bir Baba Hindi lakaplı 70 yaşındaki Mustafa Baykara'nın heykeli yaklaşık 4 yıl önce Karşıyaka Çarşısı girişine yerleştirilmişti. Birebir boyutlardaki heykel sadece Karşıyakalılar tarafından değil tüm İzmirliler tarafından benimsenmiş, binlerce fotoğrafa da konu olmuştu. Karşıyaka Belediyesi'nin çarşı yenileme projesi sırasında zarar görmemesi adına kaldırılarak şantiye tesislerinde muhafaza edildi.

YERİNE KAVUŞTU

KSK taraftarlarının, Karşıyakalıların ve Karşıyaka'yı ziyaret edenlerin, çarşı yenileme çalışmaları süresince akıbetini merak ettiği Bir Baba Hindi heykeli yerine döndü. Mustafa Baykara'nın heykeli Karşıyaka Çarşıya gelenleri karşılamaya kaldığı yerden devam edecek.

ÇARŞI'DA NELER YAPILDI?

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ilçenin kalbi konumundaki Çarşı'da uzun yıllardır süregelen sorunlara kalıcı çözüm sağlamak amacıyla yenileme çalışmaları başlatmıştı. Belediye ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğinde hazırlanan 'Karşıyaka Çarşı Yenileme Projesi' kapsamında ilk etap olarak belirlenen Kemalpaşa Caddesi'nde altyapı sistemleri tamamen yenilenmişti. Proje çerçevesinde birleşik sistem şeklinde hizmet veren kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrılması işlemi de İZSU ekiplerince gerçekleştirilmiş, gerekli yerlere ızgaralar yerleştirilerek yağmur sularının güvenli bir şekilde deşarjı sağlanmıştı.

MODERN DOKUNUŞLAR

Üstyapı çalışmaları kapsamında da Kemalpaşa Caddesi'nin zemini yenilenerek cadde üzerinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, yeni aydınlatma araçları monte edilmişti. Caddeye belli aralıklarla saksılı oturma üniteleri, banklar ve parkletler yerleştirilmişti. Çalışmalar sırasında kaldırılan Amazon Kadın Heykelleri geçtiğimiz haftalarda yeniden yerlerine konulurken, son olarak Bir Baba Hindi heykelinin de yerine dönüşüyle caddedeki düzenlemelerin son dokunuşu yapılmış oldu.