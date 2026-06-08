Kars Valiliği'nden kültürel miras hamlesi: Yaşayan Miras Şöleni 12 Haziran'da başlıyor

Kars Valiliği tarafından düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Gazi Kars Bedesteni'nde gerçekleştirilecek. Geleneksel sanatlar, zanaatlar, sahne gösterileri ve konserleri bir araya getirecek olan şölen, Kars'ın tarihi atmosferinde kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunacak.

3 gün boyunca sürecek etkinliklerde, Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen sanatçılar ve zanaatkarlar ziyaretçilerle buluşacak. İlmek ilmek dokunan halı ve kilim motiflerinden geleneksel el sanatlarına kadar pek çok kültürel değer, uygulamalı gösterilerle tanıtılacak. Usta ellerin şekillendirdiği eserler, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan kültürel bir yolculuk sunacak.

Şölen kapsamında Türk gölge oyununun önemli temsilcilerinden Karagöz gösterileri ile geleneksel kukla oyunları da sahnelenecek. Özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan bu etkinlikler, geleneksel seyirlik sanatların yeni nesillerle buluşmasına imkan sağlayacak.

Kültürel etkinliklerin yanı sıra konser programları da şölenin dikkat çeken bölümleri arasında yer alacak. Halk müziğinden yöresel ezgilere uzanan performanslar, ziyaretçilere kültür ve sanatla iç içe keyifli anlar yaşatacak.

Tarihi kimliği ve zengin kültürel dokusuyla öne çıkan Kars'ta gerçekleştirilecek şölenin, hem bölge turizmine hem de geleneksel sanatların tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik boyunca kurulacak stantlarda ziyaretçiler, kültürel mirasın önemli örneklerini yakından inceleme ve sanatçılarla birebir sohbet etme fırsatı da bulacak.

Kars Valiliği, kadim kültürün izlerini günümüzle buluşturan bu özel organizasyona tüm vatandaşları davet ederek, "Geçmişin birikimini geleceğe taşıyan yaşayan kültürel değerlerimizi birlikte keşfetmeye ve bu büyük kültür şölenine ortak olmaya davet ediyoruz" mesajını verdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı