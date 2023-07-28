Karaman'da Filografi Sanatçısı Kezban Arslan'ın Kişisel Sergisi Açıldı

Karaman'da filografi sanatçısı Kezban Arslan, dördüncü kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Arslan, Hatuniye Medresesi'nde 24 eserin bulunduğu sergi açılışında, memleketi Karaman'da sergi açmanın hep hayali olduğunu söyledi.

Hollanda'da yaşadığını aktaran Arslan şunları kaydetti:

"Bu sergi için yaklaşık beş aydır çalışıyorum. Daha önceki üç sergimi Hollanda'da açtım. Bu sergimde Karaman'a özlemimi sanatımla dile getirmeye çalıştım. Bu hayalimi gerçekleştirmemin mutluluğunu yaşıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Filografi Sanatçısı ünvanı aldım. Ayrıca UNESCO Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanım var. Elimden geldiğince devletimizi yurt dışında temsil etmeye çalışıyorum."